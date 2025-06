A Direção Regional de Educação promove a grande final da 19.ª edição do AgenteX – Campeonato Regional de Resolução de Problemas de Matemática, que terá lugar hoje.

Conheça o programa da final:

-na manhã, pelas 10h00, a realização de uma prova escrita nas instalações da Escola Básica e Secundário com Pré-Escolar e Creche Bispo D. Ferreira Cabral, em Santana.

-à tarde, os alunos e professores estarão no Parque Temático da Madeira, para a Sessão de Encerramento e a Cerimónia de Entrega de Prémios, agendada para as 15h00. A final é organizada pelos coordenadores do projeto em parceria com o grupo de Matemática da Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar e Creche Bispo D. Manuel Ferreira Cabral.

Este ano, o projeto AgenteX registou um aumento de participação, envolvendo 824 alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico de escolas de toda a Região Autónoma da Madeira. Após uma exigente fase de apuramento, 118 alunos demonstraram talento matemático, persistência, espírito de superação e gosto por desafios, garantindo a sua vaga na final.

A entrega de prémios contará com a presença diversas entidades, incluindo o diretor regional de Educação, o presidente da Câmara Municipal de Santana e representantes das entidades parceiras, sublinhando a importância e o reconhecimento deste evento.