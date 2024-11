Bom dia!

- Arranca às 9h00, no Parlamento madeirense, a reunião plenária n.º 29. Da agenda constam 20 pontos para apreciação na generalidade.

- No Colégio dos Jesuítas, às 9h15, realiza-se a sessão de abertura da iniciativa ‘Ser Cuidador Informal: Oportunidades e Desafios’.

- O presidente do Governo Regional visita, às 10h30, a empresa Gestools ASP – Gestão Online, Lda.

- Pelas 11h00, a reunião da 7.ª Comissão Especializada permanente da Inclusão Social e Juventude com uma ordem de trabalhos de 4 pontos.

- A 5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Proteção Civil reúne às 14h30, para a audição parlamentar ao diretor da Casa de Saúde São João de Deus, enfermeiro Eduardo Lemos.

- O secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, recebe em audiência prévia, para preparar o Orçamento Regional, o grupo parlamentar do PS-M às 15h00; uma hora depois será a vez do PSD-M.

- Realiza-se às 15h00, no auditório do IVBAM, na Rua Visconde do Anadia, 44, uma reunião promovida pela Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente e pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, com todos os operadores económicos com relação direta ou indireta com a atividade de mergulho ou com atividade económica no meio natural florestal.

- Às 17h00, nas instalações da Proteção Civil, tem lugar a entrega dos DAE (Desfibrilhadores Automáticos Externos), um dos projetos vencedores da 2.ª Edição do OPRAM.