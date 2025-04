Decorre, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF), no próximo dia 17, pelas 16h30, a Feira Intercultural ‘Art MINDS’.

O evento, organizado pela Associação Madeira My Island, conta com histórias digitais sobre as influências interculturais na Madeira, petiscos internacionais, exposição e workshop artístico.

A iniciativa é de entrada livre.