Bom dia!

- O salão nobre da Assembleia Legislativa da Madeira acolhe, ao longo do dia, o IV Fórum Regional de Combate à Pobreza e à Exclusão Social, subordinado ao tema ‘(Re)Pensar a RAM e a democracia no combate à pobreza’. A sessão de abertura está agendada para as 10h00. O encerramento está marcado para as 17h30.

- A partir das 10h00, pode visitar na Quinta Magnólia - Centro Cultural, a mostra ‘A Macaronésia e o Legado do Dragão, Parte I’, de Vanessa Chrystie.

- O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, a partir das 10h00, a empresa SOMEQ - Equipamentos e Serviços, Unipessoal Lda, ao Parque Empresarial da Cancela, Pl 1.2 piso inferior.

- Pelas 11h00, no auditório da Direção Regional de Educação, Edifício 2000, Avenida Calouste Gulbenkian n.º 3, 4.º andar, uma iniciativa para assinalar o Dia Internacional da Bengala Branca.

- A Comissão Especializada Permanente do Ambiente, Clima e Recursos Naturais reúne no edifício do Parlamento regional, a partir das 14h30.

- O Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s recebe às 17h00 a mostra ‘Retratos de Família’, da autoria do coletivo ciberliterário d1g1t0 (Diogo Marques e João Santa Cruz), e curadoria de Ana Salgueiro e Inês Cardoso.

- No salão nobre da Câmara Municipal do Funchal, às 17h30, é apresentada a proposta de Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento de Estabelecimentos e Atividades Ruidosas.

- Das 18h00 às 21h30, a Associação FREE Madeira (Fórum Regional para a Educação Económica) promove o evento educativo ‘Introdução ao Bitcoin - Workshop’, no Cowork, Rua das Mercês, 41.