Bom dia e bom feriado!

Hoje comemora-se a Revolução de 25 de abril de1974, o início da vida democrática em Portugal.

- O Sindicato dos Professores da Madeira promove, às 8h45, junto à Assembleia Legislativa Regional, uma concentração de docentes da Região.

- A sessão comemorativa do 25 de Abril decorre a partir das 9h00, na sala do plenário na Assembleia Legislativa da Madeira.

- Integrada na Semana da Cultura da Ribeira Brava, decorre às 9h30 a recriação da cabotagem, na frente-mar da vila, como era em 1908.

- Pelas 10h00, a Câmara Municipal do Funchal realiza uma sessão comemorativa do 25 de Abril com poemas, contos e um discurso dito pelo coronel Francisco Faria Paulino. O evento ocorre na Sala da Assembleia Municipal.

- A partir das 10h00, visite a 8.ª edição da Mostra de Frutos e Sabores Subtropicais, no Cais 8, Praça do Povo, no Funchal.

- Junto ao Palácio de São Lourenço, às 14h30, a Comissão para as Comemorações do 25 de Abril na Madeira promove uma concentração intitulada ‘Reencontro por Abril’, com vista a marcar esta data.

- Na Diocese do Funchal, tem lugar hoje o Jubileu dos Acólitos. É um dia onde não faltarão atividades, com o ponto alto às 15h00, com a peregrinação ‘Ser Provocação’ seguida de eucaristia na Igreja do Colégio, pelas 16h00.

- Na Placa Central da Avenida Arriaga, o Madeira Rum Festival abre portas às 16h00, com provas e vendas de rum e cocktails pelas empresas presentes e Associação Barmen da Madeira.

- Em Machico, às 16h30, um espetáculo para ‘Celebrar Abril’, no Largo do município.

- A Confraria Enogastronómica da Madeira dá início, às 18h00, ao XXV Grande Capítulo com um arraial típico madeirense no Mercado dos Lavradores.

- A abertura oficial da 4.ª edição da Semana da Cultura da Ribeira Brava está marcada para as 18h30, na praceta junto à Escola Padre Manuel Álvares.

- No Seminário Diocesano do Funchal realiza-se, às 20h00, uma Vigília de Oração pela ordenação sacerdotal do diácono Tiago Andrade e ordenação diaconal do seminarista Marcos Rebelo.

- O Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos recebe, às 21h00, a comédia ‘Um Casamento do Inferno’, apresentada pelo grupo 4 Litro.