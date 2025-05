HF: Pedro Rodrigues reforça compromisso de transportes mais eficientes

O secretário regional de Equipamento e Infraestruturas assumiu hoje, em reunião com trabalhadores da Horários do Funchal, o compromisso “do Governo Regional em implementar um sistema de transportes cada vez mais eficiente e alinhado com as necessidades da população, promovendo a inovação e a modernização do setor”.

De acordo com um comunicado da tutela dos transportes, um dos pontos discutidos foi a gestão da bilhética intermodal, considerado “um dos pilares da atualização do sistema de transporte público”.

As condições e modernização das instalações da empresa Horários do Funchal foi outro tema a ordem de trabalhos na reunião entre o governante e a comissão de trabalhadores. Esta é, segundo a mesma fonte, uma questão contemplada nas “medidas e visão estratégica do Governo Regional para os transportes terrestres e de passageiros da Região”.