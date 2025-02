A Universidade da Madeira, através da Faculdade de Artes e Humanidades, e o Grémio Literário da Madeira promovem a conferência ‘Heroísmo e Saudosismo em Luís Vaz de Camões: Reflexões sobre Figuras Históricas e Mitológicas n’Os Lusíadas’, a cargo da investigadora Mafalda Sofia Borges Soares (Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3).

O evento terá lugar no dia 26 de fevereiro, às 17h30, no Anfiteatro 6 do Campus da Penteada, com entrada livre.

A presença da conferencista Mafalda Soares na Região resulta de um convite do Grémio Literário da Madeira, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, no âmbito do compromisso da associação com a promoção do conhecimento e do diálogo literário e científico.

Neste contexto, as entidades promotoras pretendem também associar-se às comemorações dos 500 anos do nascimento de Luís Vaz de Camões, homenageando o poeta e celebrando a atualidade do seu legado literário e cultural.

O Grémio Literário da Madeira, reconhecido na sua dedicação à valorização cultural e ao intercâmbio de ideias, reforça com esta iniciativa a sua missão de fomentar a reflexão sobre o património literário nacional. Por sua vez, a Universidade da Madeira, por meio da Faculdade de Artes e Humanidades, reafirma o seu papel no aprofundamento dos estudos humanísticos e na difusão do legado literário português, enaltece a UMa em nota de imprensa.

Para mais informações, deverá contactar o Grémio Literário da Madeira (Rua do Seminário, nº11 – 2.º Esq., 9050-022 Funchal, gremio.literario.madeirense@gmail.com)