A vereadora Helena Leal recebeu, hoje, no Salão Nobre do Município do Funchal, os participantes da 20.ª edição do Concurso Nacional de Empreendedorismo – Poliempreende, numa cerimónia que contou com a participação da Vice-Reitora da UMa, Elsa Fernandes e Carlos Lopes da Start Up Madeira.

A receção decorreu na sequência de uma parceria com a Universidade da Madeira, responsável pela organização do Concurso que decorre no Funchal, entre os dias 2 a 5 de setembro, reunindo participantes nacionais e internacionais de várias instituições de Ensino Superior, em concreto 43 estudantes nacionais e 35 internacionais.

A Rede Poliempreende tem como missão promover o desenvolvimento de competências empreendedoras de vocação empresarial, através da promoção de uma cultura empreendedora, motivando o desenvolvimento da criatividade, das ideias inovadoras e valorizando o conhecimento gerado, junto de todos os que participam no concurso de ideias e planos de negócios.

A rede é composta por 23 instituições de ensino superior e é considerada a maior plataforma nacional de empreendedorismo e networking no panorama do ensino superior do país.

Na ocasião, Helena Leal, que detém os pelouros da Educação e da Juventude, entre outros, felicitou os estudantes que participam na final do Concurso, por terem chegado até esta etapa, desejando que a mesma seja “positiva” e que a cidade possa ser vista como uma oportunidade para também desenvolverem as suas ideias, lembrando que “o Funchal é considerado uma cidade educadora, uma cidade amiga da Juventude e também uma cidade promotora do Empreendedoríssimo”.

A autarca realçou a importância do empreendedorismo como “um fator de base essencial no processo de desenvolvimento quer das pessoas quer da sociedade”, considerando que “é o motor de desenvolvimento, não só pessoal, mas também económico, social e cultural”.

Nesse sentido, realçou as políticas do Município do Funchal promotoras do empreendedorismo, apontando não só a realização de projetos na área da educação, como o desenvolvimento de programas de capacitação e o investimento que é feito ao nível do Associativismo Juvenil, o que constitui uma “alavanca” para o desenvolvimento de projetos e mais conhecimento.

Por outro lado, lembrou a realização, em maio deste ano, no Funchal, do 1.º Congresso Internacional de Municípios Promotores do Empreendedorismo, que envolveu 12 municípios e reuniu mais de 300 congressistas de várias partes do mundo, resultando não só numa troca de conhecimentos, como também na assinatura de um Pacto Internacional da Rede de Municípios Promotores do Empreendedorismo, permitindo “desenvolver um conjunto de ações e fortalecer ecossistemas municipais dinâmicos e sustentáveis no tempo”.