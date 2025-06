A vereadora Helena Leal esteve, hoje, presente, na APEL, no IV Encontro de Escola dos Projetos “ART’THEMIS + Madeira: jovens protagonistas na prevenção da violência e na promoção dos direitos humanos”.

A autarca reconheceu que “o projeto “ART’THEMIS, promovido pela UMAR, assume uma grande importância nas comunidades educativas, sobretudo nos dias de hoje, juntos dos mais jovens. É um projeto de proximidade e continuidade, onde cada um de vós (alunos) será determinante nesta construção de um mundo melhor, assente em princípios e valores éticos e morais”.

“Neste projeto através das artes performativas, têm a oportunidade de refletir e expressar a importância da prevenção da violência e da promoção de direitos fundamentais, os direitos humanos, passando uma mensagem de inclusão, onde todos fazem parte”, reforçou Helena Leal.

Refira-se que a Câmara Municipal do Funchal tem apoiado as iniciativas da UMAR, nomeadamente no que se refere a questões ligadas à igualdade de género, juventude, prevenção da violência e promoção dos direitos humanos.

Neste ano de 2025, o apoio financeiro da CMF à UMAR ronda os 25 mil euros, isto no âmbito dos Apoios Financeiros ao Associativismo e a Atividades de Interesse Municipal.

O município lembra que este ano a autarquia lançou a campanha de sensibilização contra a violência no namoro, #ViolênciaNãoExpressaAmor, num evento que contou com a presença da presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, da vereadora e presidente do Conselho Municipal da Juventude, Helena Leal, bem como de diversas entidades.

Esta campanha foi dirigida a adolescentes e jovens adultos, contando com a participação de 13 personalidades madeirenses reconhecidas entre os jovens.

O objetivo desta campanha foi promover a prevenção de forma a consciencializar as gerações mais novas para a importância das relações interpessoais e de namoro saudáveis, alicerçadas no respeito mútuo, desconstruindo o conceito de violência e dando foco aquela que é a verdadeira definição de amor.

“Note-se ainda que o CMF tem instituído um Conselho Municipal para a Igualdade e não Discriminação, órgão consultivo do Funchal sobre as matérias relacionadas com os direitos de cidadania, igualdade e não discriminação, bem como o Prémio Municipal Manuela Aranha – Concurso Artístico para a Igualdade de Género e a Não Discriminação, cuja primeira edição foi lançada este ano, conclui a nota de imprensa.