A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais – IPSS - Associação Sem Limites propôs à Assembleia da República, a necessidade de reformular a Legislação que diz respeito ao crédito bonificado para as pessoas com deficiência, Lei Nº 64/2014.

“Uma vez que o custo da habitação aumentou, bem como a construção, sugerimos que seja revisto o valor máximo de crédito concedido para 300 mil euros, ao invés dos atuais 228.127.27€. E ainda, que a idade máxima não exceda os 80 anos de idade, ao invés dos atuais 75 anos, dado que a esperança média de vida tem vindo a aumentar. Neste sentido e de modo a que as pessoas com deficiência possam beneficiar de melhores condições nesta matéria, pedimos que a Assembleia da República possa analisar estas ideias e discuti-las, tendo em conta as necessidades desta população”, pode ler-se em comunicado enviado à redação.