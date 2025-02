Há muito caminho por percorrer na Unidade de Sensibilização Ambiental da CMF

Mafalda Freitas, do Departamento de Educação e Sensibilização Ambiental da Câmara Municipal do Funchal, esteve no Largo da Restauração, na emissão do dia Mundial da Rádio, este ano sob o mote ‘A rádio e as alterações climáticas’.

Mafalda Freitas começou por referir que o papel daquela unidade “é levar a mensagem a todos, desde os mais pequenos até ao público mais sénior, de quais são as vantagens de ter bons comportamentos ambientais. É preciso uma ação coordenada com as escolas, com o público em geral, com as instituições séniores, com os ginásios, portanto todo o público que a Unidade de Sensibilização abarca.”

A autarquia do Funchal tem um galardão que reconhece todos os serviços da Câmara, é um galardão que é reconhecido como o único concelho da Madeira que tem este galardão pelas suas boas práticas ambientais.

A responsável pela Unidade de Sensibilização da CMF, refere que ainda há muito caminho por percorrer no que toca ao trabalho desenvolvido, mas que todos os anos têm crescido

“O sinal disso é que todos os anos crescemos o nosso número de ações, de pedidos para estarmos presentes nas diversas escolas e nas diversas instituições e a verdade é que ainda há muito caminho para percorrer, no entanto, é notório que já há muita alteração de comportamento das pessoas em relação a ao não deixar as luzes acesas em casa, ao fechar as torneiras quando se vai lavar os dentes, ao ser os banhos mais curtos, “ acrescentou Mafalda Pereira.

