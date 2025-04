Miguel Albuquerque esteve esta tarde na Ribeira Brava na cerimónia de assinatura de um protocolo entre o Centro Social e Paroquial de São Bento e o Grupo Pestana.

O objeto da parceria é a requalificação de um prédio, que o Grupo Pestana adquiriu em frente daquele Centro Social e Paroquial, com o intuito de o recuperar, adaptando a um novo fim: criar 13 novas camas para utentes com alzheimer.

Com esta obra, o ‘Dragoeiro’ – Unidade de Internamento e Centro de Dia especializado passara a sua atual capacidade de acolhimentos de 18 para 31 camas.

Na cerimónia marcam presença, para do presidente do Governo Regional, e de Dionísio Pestana, também o padre Bernardino Trindade, presidente da direção do Centro Social e Paroquial de São Bento, e ainda Ricardo Nascimento, o presidente Câmara Municipal da Ribeira Brava.

O Centro Social e Paroquial de São Bento tem já em execução um dos 15 lares que vão sendo edificadas ao abrigo do PRR, no valor global de investimento na ordem dos 90 milhões de euros, criando 964 novas camas.

No seu caso, trata-se da requalificação de parte do Colégio Missionário Sagrado Coração em Estrutura Residencial e Não Residencial para Pessoas Idosas, localizada no Caminho do Monte, no Funchal.

A ‘Unidade Sénior Sagrado Coração’ irá disponibilizar 40 vagas, distribuídas por 22 quartos individuais e nove duplos, onde vão sendo aplicados cerca de 4,5 milhões de euros.

A empreitada foi já adjudicada, no início de abril, prevendo o caderno de encargos um prazo de execução de cerca de 365 dias, entre a construção, ampliação, reabilitação e reconversão de parte do Colégio Missionário Sagrado Coração.