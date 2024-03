Grupo Municipal Funchal Sempre à Frente rebate críticas do PS

Em nota enviada às redações o Grupo Municipal Funchal Sempre à Frente rebate as críticas dos membros do PS na Assemblea Municipal do Funchal, acusando-o de criar “factos absurdos”.

Leia na íntegra a nota de imprensa do Grupo Municipal Sempre à Frente:



O Grupo Municipal do Partido Socialista na Assembleia Municipal do Funchal continua na sua deriva política, ao criar factos absurdos, completamente desenquadrados com os problemas da gestão da cidade e dos interesses dos funchalenses.

Aliás, é por demais evidente esta necessidade permanente de criar manobras de diversão, certamente para desviar a atenção dos problemas internos que vive o partido socialista, acentuados com os fracos resultados eleitorais do passado ato eleitoral de 10 de março.

Problemas esses, salientados pelas diferenças nas posições públicas assumidas entre os vereadores da Coligação e o seu Grupo Municipal, que desde início deram mostras de não se entenderem, tendo inclusive, se bem se lembram, rasgado o acordo de coligação na Assembleia Municipal do Funchal, mesmo antes da sua tomada de posse.

Acusam os socialistas, de retrocesso do atual executivo da Câmara Municipal do Funchal, pela contratação de uma empresa externa para a gestão semafórica da cidade. É importante relembrar que a Câmara Municipal do Funchal, há muitos anos, tinha uma equipa para a gestão dos semáforos, composta por 1 engenheiro eletrotécnico e 2 eletricistas. No ano passado, o engenheiro responsável pela programação atingiu a idade da reforma, pelo que se aposentou, desenvolvendo-se de imediato um caderno de encargos para a contratação destes serviços por parte de empresas profissionais e altamente competentes, à semelhança do que acontece nas principais cidades portuguesas, de que é exemplo Lisboa e Porto.

Assim, ao contrário da anterior vereação socialista - que durante 8 anos assobiou para o lado, mas que tinha a obrigação de ter antecipado soluções, nomeadamente pelo recrutamento atempado de 1 profissional, que depois de um longo período de formação estaria apto para continuar este trabalho internamente - fomos nós, Funchal Sempre à Frente, que confrontados com mais este desleixo socialista, não tivemos outra alternativa, que não a externalização do serviço.

Assim, de uma forma proactiva, com esta solução, não só se assegurará a programação dos cruzamentos semaforizados, como se incluirá neste novo procedimento um novo sistema remoto de alarmes, que enviará automaticamente um alerta à equipa responsável pela sua manutenção, sempre que exista uma anomalia no sistema. Desta forma, não só se diminuirá os tempos de resposta pelas avarias, como também se inclui a manutenção preventiva daqueles equipamentos, nomeadamente pela substituição de peças danificadas.

Por último, deveria o partido socialista ter algum decoro quando fala em política de mobilidade no Funchal. Certamente que ainda está na memória de muitos de nós, o sucesso daquela ciclovia na Estrada Monumental, a comprovar pelo número de malas que diariamente eram arrastadas pelos turistas apeados que lá passavam.