Um grupo de cidadãos uniu-se para denunciar, através da página de Facebook ‘Cana Vieira uma Praia da Madeira’, o que considera ser a apropriação da Vereda da Praia da Canavieira, no Caniço, por parte de um particular. O grupo, que conta já com quase 1.000 em menos de 30 horas, pede uma intervenção célere por parte das entidades competentes para travar e demolir as obras em curso e reabrir este que é o único acesso ao local.

Num comunicado enviado à redação, os protestantes lembram que, numa primeira fase, a autarquia optou por vedar a vereda à noite para evitar a entrada de toxicodependentes, sendo que, algum tempo depois, o portão passou a estar permanentemente fechado, com o argumento de não oferecer segurança aos utilizadores. No entanto, a população, que sempre ficou na expectativa que o local voltasse a reabrir, deparou-se com mais um entrave.

“Verifica-se agora que o particular da moradia contígua à vereda, tem as chaves do portão, tomou conta da vereda e de parte do miradouro, está a ampliar a sua propriedade e não permite a ninguém aceder à vereda, no exterior não apresenta qualquer autorização para a referida obra em curso”, denuncia Rui Freitas, administrador do grupo, que expõe, no Facebook, um vasto rol de fotos e vídeos do portão aberto e da obra que decorre desde meados do presente ano.

“Os membros têm partilhado fotos e provas que a vereda e a praia sempre foi e deve continuar a ser do povo, o acesso centenário a uma praia não pode ser chamado de seu por um particular”, reforça, destacando o potencial turístico do local.

Rui Freitas argumenta ainda que o risco associado à vereda “não é de todo superior ao de outras veredas existentes por toda a ilha”. Lembra que o local era também utilizado para práticas agrícolas e defende que o acesso e o miradouro devem permanecer abertos “para permitir a monitorização da Reserva Natural do Garajau, para acesso em caso de um desastre natural, incêndio, acidente ou outra emergência, uma vez que não existe mais nenhum acesso ao mar entre a Praia do Galo e a Praia do Garajau”.

A finalizar, Rui Freitas salienta que a Vereda da Praia da Cana Vieira tem código postal próprio, consta da toponímia do Caniço, do site da Junta de Freguesia, está assinalada em vários mapas online e faz parte da história do Caniço.

“Há alguns anos, esta mesma vereda esteve nas notícias por razões idênticas, sendo que na altura chegaram a colocar um engenho explosivo nas obras que decorriam no local”, remata.