A 3.ª edição do Green Market, a ter lugar no Largo da Nossa Senhora da Conceição, em Câmara de Lobos, ocorre entre 8 a 10 de junho.

Subordinado ao tema ‘Pensa num oceano mais azul’, este eco mercado promete animação diversificada.

A 8 de junho, sábado, pode contar com o fado de Micaela Setim, ao passo que no domingo será a vez dos Viosaxduo.

Na segunda-feira, dia 10 de junho, feriado nacional, pode contar com as vozes de Joana Mendonça e Vânia Fernandes.

“O Green Market é um eco-mercado que, tem como principal objetivo sensibilizar as pessoas para a economia circular e para a implementação de práticas mais conscientes e ecológicas com a divulgação de diversas marcas e micro-empresas regionais e nacionais que, partilham das mais variadas ações sustentáveis no seu dia a dia, nomeadamente a redução de resíduos, a reutilização de produtos, a promoção do ‘refill’ das suas embalagens, reciclagem de materiais e a utilização de produtos biológicos. Promovendo assim, para consumos e produções mais responsáveis para com o meio ambiente e saúde humana, através da diminuição do impacto ambiental.

Nesta edição estaremos a celebrar o Dia Mundial dos Oceanos e como tal, a nossa missão será sensibilizar para os impactos das ações humanas nos oceanos e consciencializar para a sua conservação com a utilização dos recursos de forma racional e sustentável e assim, proteger e restaurar os nossos oceanos”, denota a autarquia em nota às redações.

“À semelhança das edições anteriores, o Green Market terá à venda artigos de moda Second Hand, com intuito do desapego virar a peça de roupa/livro favorito de alguém, prolongando assim, a vida útil dos objetos e apoiará ainda, algumas associações de apoio à causa ambiental e animal. O nosso apelo à comunidade nesta edição será a contribuição para a campanha ‘Dê uma tampa à Indiferença’ através da parceria com a Associação Sem Limites.

Assim sendo, durante os três dias do evento existirá um ponto de recolha de tampas de plástico a reverter em material ortopédico para ajudar as pessoas com carências e mobilidade reduzida. Deste modo, o Green Market pretende sensibilizar a comunidade para um pequeno gesto coletivo e solidário com a separação de tampinhas de plástico com o intuito de, contribuir tanto na redução de plástico que, chega aos nossos oceanos como também, em prol da melhoria de vida e bem-estar de pessoas com necessidades especiais”, é complementado.