427 finalistas dos vários cursos da Universidade da Madeira e respetivas famílias e amigo enchem, neste momento, o Largo do Município, onde decorre a cerimonia de graduação, organizada pela Académica da Madeira. O evento simbólico assinala o final do percurso académico de todos os estudantes finalistas da Universidade da Madeira.

Ismael da Gama, representante da Académica, destacou a importância deste momento no culminar do ensino superior, olhando para os desafios do mercado de trabalho e das aspirações dos jovens ao nível não só do emprego como também da habitação. Sobre os cursos e vida académica na UMa, revelou que um inquérito feito aos estudantes revelou que “a grande maioria” gosta e não se arrepende de ter estudado na UMa. “90% recomenda estudar na Universidade da Madeira”, afirmou ainda.

A vice reitora Elsa Fernandes disse aos jornalistas que este é um reconhecimento muito importante para a academia madeirense. Já no discurso, deixou uma mensagem de parabens aos finalistas, considerando que “é uma vitória coletiva” dos estudantes e dos docentes.

A representar a autarquia do Funchal, Helena Leal destacou os valores que os jovens representam para a sociedade e elencou algumas medidas do município na educação e na juventude. Ainda hoje, na parte da tarde, acontece a Missa da Bênção das Fitas, sob responsabilidade da Diocese do Funchal e do Departamento da Pastoral do Ensino Superior.