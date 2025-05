O Governo Regional aceita pagar 1 milhão e 650 mil euros à Diocese do Funchal pela expiração do terreno na zona dos Álamos que serviu para acolher a construção da Biblioteca Pública e Arquivo Regional da Madeira.

A decisão foi tomada no Conselho de Governo desta quinta-feira, tendo o Executivo observado em nota de imprensa, que a celebração do acordo assegurará a propriedade plena do imóvel, que foi inaugurado em setembro de 2004.

Segundo a nota, com a “formalização de acordo, a ser celebrado com a parte expropriada, Diocese do Funchal, pelo montante de €1.650.000,00 (um milhão seiscentos e cinquenta mil euros), assegurando-se a transferência para a Região Autónoma da Madeira da propriedade plena de imóvel, com a área de expropriação de 13.380,00m2, necessárias à execução da obra de “Construção da Biblioteca Pública e Arquivo Regional da Madeira”.