O Governo Regional, reunido hoje na Quinta Vigia, aprovou a celebração de um contrato-programa com a Associação Notas e Sinfonias Atlânticas (ANSA), que não excederá os 2.750 milhões de euros.

Este apoio tem em vista a definição do processo de cooperação financeira entre as partes para a execução das atividades relacionadas com a prática e formação musical, numa comparticipação financeira a processar nos anos 2025 e 2026.

O executivo regional decidiu também celebrar um contrato-programa com a Associação Regional de Canoagem da Madeira, no valor de 60 mil euros.

Esta comparticipação financeira é um apoio ao ICF Canoe Ocean Racing World Championship, Taça de Portugal de Canoagem de Mar e Campeonato Nacional de Esperanças de Mar, que decorreram na Região Autónoma da Madeira, entre os dias 1 e 6 de outubro deste ano.

A Região vai também firmar dois contratos-programa de desenvolvimento desportivo (CPDD) do PRAD 2023/2024, referentes à competição regional dos clubes desportivos, no montante global de 7.495 euros.

Foi ainda autorizada a celebração de um contrato-programa com a Casa do Povo de São Roque, com vista a assegurar o seu funcionamento no ano de 2024, bem como a prossecução das iniciativas de promoção do desenvolvimento social, económico e cultural, atribuindo para o efeito um apoio financeiro, até ao montante máximo de 31.487 euros.