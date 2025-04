A candidatura do PS-Madeira às eleições para a Assembleia da República defende um aumento progressivo do salário médio nacional, prevendo que esta remuneração atinja os 2.000 euros em 2029.

Os socialistas, que esta manhã estiveram reunidos com a UGT-Madeira para abordar as questões laborais e as preocupações dos trabalhadores, consideram “fundamental que os salários médios cresçam e vejam repercutidos, proporcionalmente, os aumentos que se verificam ao nível do salário mínimo”.

Embora reconhecendo o facto de a UGT ter conseguido um acordo coletivo a nível nacional para a valorização dos salários, Sofia Canha considera importante que “não fique a sensação de injustiça” nos trabalhadores da classe média, nomeadamente aqueles que “trabalham há 30 ou mais anos e não veem esses aumentos significativos”.

Neste sentido, a candidata socialista adiantou que o programa eleitoral do PS para as eleições legislativas nacionais do próximo dia 18 de maio prevê um aumento de 5% ao ano, fazendo com que, em 2029, o salário médio atinja a média de 2.000 euros.

“Trata-se de uma valorização expressiva do salário médio, a qual esperamos que tenha também repercussões nos salários de todos os outros trabalhadores portugueses”, incluindo, naturalmente, os madeirenses, porque “aquilo que se decreta e que se consegue a nível nacional com os acordos coletivos e as negociações tem repercussões também na Região”, explicou Sofia Canha.