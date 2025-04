A Câmara Municipal do Funchal (CMF) entregou, ao início desta tarde, os prémios do primeiro sorteio referente à 4.ª edição 2025 do ‘+ Comércio Local’. Na ocasião, Cristina Pedra estimou que o impacto económico da iniciativa tenha sido superior a 1,7 milhões de euros.

Nesta primeira fase, foram entregues 20 vales no valor de 250 euros cada, totalizando 5.000 euros em prémios. De acordo com a autarquia, os vales poderão ser utilizados nos estabelecimentos comerciais aderentes, “promovendo a economia circular e beneficiando diretamente os negócios locais”. Os cupões vencedores foram atribuídos a compras realizadas em 14 estabelecimentos distribuídos pelas freguesias da Sé, São Pedro e Santa Luzia.

Na cerimónia de entrega dos prémios, Cristina Pedra, presidente da CMF, destacou a grande participação no ‘+ Comércio Local’ , sublinhando que “num só mês da campanha, foram entregues 87.650 cupões, o que significa que o volume de negócio que se injetou no comércio local foi de 1,7 milhões de euros, e este valor é por baixo, porque quando se vai fazer compras não se faz certinho os 20 euros, é acima, e portanto este valor está muito abaixo do que de facto foi injetado na economia”.

A autarca reforçou “a aposta contínua num Funchal dinâmico” em que o objetivo é “potenciar o negócio não só no centro, mas envolvendo todas as freguesias do concelho”, criando a oportunidade de “fomentar mais negócio nas empresas locais, mas também maior rendimento disponível para as pessoas que compram no comércio do Funchal”.

Cristina Pedra destacou ainda que a edição de 2025 do ‘+ Comércio Local’ bateu recordes, com 339 estabelecimentos aderentes, o que equivale a um crescimento de 23% em relação ao ano anterior. “Esta expansão reflete a crescente importância da iniciativa para o comércio local, abrangendo diversas áreas do comércio e serviços, com destaque para a restauração — restaurantes, cafés, bares e pastelarias — que participa pela primeira vez, com 67 estabelecimentos inscritos. Além da restauração, outras áreas com forte adesão incluem o pronto-a-vestir e acessórios (46), comércio de produtos alimentares (38), institutos de beleza (35) e ótica (18)”, evidencia a autarquia.

Refira-se que o ‘+ Comércio Local’ decorre até 30 de maio, data do último sorteio. O 2. º sorteio acontece a 30 deste mês. Os consumidores podem continuar a participar realizando compras nos estabelecimentos aderentes e depositando os seus cupões na tômbola instalada no Balcão do Investidor.