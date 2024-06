O Governo Regional decidiu agraciar, no Dia da Região, sete individualidades e uma associação da Madeira, com insígnias honoríficas. A cerimónia terá lugar no Centro de Congressos da Madeira – Sala Azul, pelas 12 horas, no dia 1 de Julho.

Assim, segundo a informação veiculada pela Secretaria Regional de Inclusão e Juventude, serão distinguidos com a insígnias autonómicas de valor, distinção e de bons serviços que serão atribuídas “personalidades que deram o seu contributo à Madeira e às suas populações”.

Com a insígnia de Valor (cordão), serão distinguidos o médico Edward Richard Rushworth Maul, e os empresários Fernando Pinho Teixeira e José Guilherme Jorge da Costa.

Por distinção, será entregue o cordão à artista plástica Maria Alice Sousa e a medalha ao decorador Carlos Manuel Rodrigues dos Ramos.

Por Bons serviços, serão distinguidos com as insígnias a Associação Santana Solidária (Cordão), o cónego Manuel Freitas Luís Júnior (cordão) e a professora Márcia Temtem (medalha).

Os agraciados:

Edward Maul

Nasceu na freguesia de São Martinho, concelho do Funchal, a 26 de Novembro de 1941.

Em 1982, foi eleito, pela primeira vez, Diretor Clínico do Centro Hospitalar do Funchal, cargo que ocupou até 1987. Em 1990 foi novamente eleito Diretor Clínico do Centro Hospitalar do Funchal, tendo acumulado, entre 1993 e 1994, essas funções com a de Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Funchal.

É igualmente por sua iniciativa e coordenação que, em 1991, a Região Autónoma da Madeira passou a recolher órgãos para serem doados a pacientes nacionais, tendo como base do seu funcionamento o Serviço de Medicina Intensiva.

Na década de 90 foi nomeado Presidente da Comissão de Ética para a Saúde do Centro Hospitalar do Funchal, cargo que ocupou até à sua aposentação em 2011.

Foi alvo de diversas homenagens e votos de Louvor, nomeadamente em 2011, pelo Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E.P.E., quando passou à situação de Aposentado como Assistente Graduado Sénior da Especialidade de Medicina Intensiva e, em 2022, pelo Conselho Médico da Região Autónoma da Madeira, reconhecendo a sua competência e seu contributo no domínio da saúde na Região Autónoma da Madeira.

Fernando Teixeira

Nasceu no lugar de Arrifaninha, na freguesia de Carregosa, concelho de Oliveira de Azeméis, a 26 de dezembro de 1936.

Aos 17 anos, começou a trabalhar como mecânico numa oficina de reparação de automóveis, em Oliveira de Azeméis. Mais tarde, de mecânico passou a trabalhar no fabrico de máquinas. Seguiu-se a vida militar e, nos tempos livres, a dedicação ao fabrico de peças em ferro forjado.

Em 1962, estabeleceu-se por conta própria, desenvolvendo projetos piloto e a construção de pocilgas para animais, posteriormente, em 1972, dedicou-se ao fabrico de mobiliário escolar.

Nascia assim, em 1972, a FERPINTA-Fábrica Nacional de Construções Metálicas, em Oliveira de Azeméis, focada na produção de mobiliário escolar, instalações para setor agropecuário e estruturas metálicas para construção civil.

Em 1975, a FERPINTA direcionou a sua atividade para o fabrico de tubos de aço, passando esta a ser a sua principal atividade.

Confesso admirador da “Ilha Dourada”, decide investir no turismo no Porto Santo, em 2000, de forma arrojada, no empreendimento Turístico Vila Baleira Porto Santo, onde a talassoterapia continua a ser a maior da Europa em área coberta. Nasce, assim, a marca do grupo Vila Baleira Hotels & Resorts.

Vinte anos depois, reforça a sua aposta na expansão deste setor no Arquipélago da Madeira com a aquisição, de um hotel no Funchal, seguindo-se, em 2022, aquisição do então designado aparthotel Luamar, na ilha do Porto Santo, hoje Vila Baleira Suites. Numa procura constante de inovação e crescimento, consolida a sua presença no mercado regional continuando a estratégia de expansão do Grupo contando atualmente com 4 hotéis.

Os seus investimentos no Arquipélago da Madeira contribuíram para a criação de inúmeros postos de trabalho, promovendo o desenvolvimento da economia regional, sobretudo, na ilha do Porto Santo. O seu nome fica indelevelmente associado ao desenvolvimento económico e social da Região Autónoma da Madeira.

Em 1992 foi atribuída, pelo então Presidente da República, Dr. Mário Soares, a Comenda de Mérito Industrial e Comercial, e mais tarde, em 2006, recebeu uma nova distinção, a imposição do grau de Grande-Oficial da Ordem de Mérito Agrícola, Comercial e Industrial, pelo Dr. Jorge Sampaio.

Guilherme da Costa

Nasceu na aldeia da Malveira da Serra, freguesia de Alcabideche, concelho de Cascais, a 14 de abril de 1940.

A sua ligação à Madeira acontece em 1978, com a criação da empresa Tecnovia-Infra- Estruturas José Guilherme da Costa, Lda, hoje Tecnovia Madeira, fundada no final de 1997, por cisão com a empresa mãe Tecnovia cimentando uma relação de mais de 45 anos de presença no mercado da construção civil regional.

Na Madeira, a sua primeira empreitada de relevo foi a via Porto Moniz-Calheta-Ponta do Sol, atual ER 101. Um projeto implantado nas vigorosas falésias da costa norte, marcado por desafios permanentes, que lhes permitiu adquirir competências muito relevantes na construção de túneis.

Seguiram-se quatro décadas de atividade e as mais diversas infraestruturas construídas, entre elas, para além de vias de comunicação, estradas, pontes, tuneis, marinas e portos e edificações, como sejam o Hospital Central do Funchal e o Hospital Particular da Madeira, a ligação em via expresso ao Porto do Funchal; Via rápida Camara de Lobos-Ribeira Brava e via rápida Funchal-Aeroporto; Túnel da Madalena do Mar; Recinto Desportivo Arena Marítimo/Estádio dos Barreiros; ETAR do Caniço e ETAR de Câmara de Lobos; Escola da Ladeira na freguesia de Santo António; Tiles Madeira Hotel; Igreja do Jardim da Serra; instalações da Proteção Civil; requalificação do Convento Santa Clara ou a reabilitação da Antiga Ponte sobre a Ribeira do Porto Novo.

O seu nome fica indelevelmente associado ao desenvolvimento económico e social da Região Autónoma da Madeira.

Hoje o Grupo Tecnovia opera em três continentes, nas áreas da engenharia e construção, produção industrial de materiais de construção, concessões de infraestruturas, imobiliário e ambiente.

Em 2013 foi agraciado pelo então Presidente da República Aníbal Cavaco Silva, com o Grau de Comendador da Ordem de Mérito Industrial, pelo seu contributo ao fomento e valorização da Indústria em Portugal.

Maria Alice Sousa

Nasceu na freguesia de São Martinho, concelho do Funchal, a 23 de maio de 1935. Iniciou a sua carreira no ensino das Artes, em 1967, com passagem pela Academia de Música e Belas Artes da Madeira e pelo Instituto de Belas Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Santa Maria) Brasil.

Participou em diversas Exposições. Na década de sessenta do século XX realizou, a título individual, várias mostras no Rio de Janeiro e, nas décadas seguintes, na sua terra natal.

Ao nível coletivo, entre os anos de 2002 e 2017, manteve uma relação artística muito produtiva com a Cooperativa de Artistas - Árvore, no Porto.

Foi professora efetiva do quadro da escola em Carcavelos, distrito de Cascais, tendo regressado à Região em 1980, ingressando na então Escola Secundária do Funchal – Ilhéus, mudando-se, na década de 90, para a Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia.

Mais recentemente, e já aposentada, expôs em vários organismos culturais da Ilha da Madeira.

Paralelamente à sua atividade como docente, nunca abdicou do gosto do exercício da pintura, tendo realizado várias formações e visitado inúmeras exposições.

Em 2022 é inaugurada uma exposição evocativa da artista, “Cartas do Funchal” numa exposição itinerante, que partiu da apresentação de uma primeira mostra homónima no Museu Henrique e Francisco Franco, passando, no ano seguinte, pelo Solar do Aposento, em Ponta Delgada, e, presentemente, patente no núcleo Museológico de Santo Amaro - Torre do Capitão.

O seu contributo às artes mereceu o reconhecimento público, por ocasião da celebração do dia da cidade do Funchal, a 21 de agosto de 2023, onde a Câmara Municipal do Funchal atribuiu-lhe a Medalha de Mérito Municipal, Grau Ouro. Outro momento assinalável foi quando o MUDAS Museu trouxe para o seu acervo várias obras da sua autoria, entre as quais a emblemática “Chorinho”.

Carlos Ramos

Nasceu na freguesia e concelho da Ponta do Sol, a 2 de janeiro de 1966. Iniciou os seus estudos básicos no concelho da Ponta do Sol, prosseguindo para o Ensino Secundário no concelho da Ribeira Brava e, posteriormente, para o concelho do Funchal. Licenciou-se em Direito, pela Universidade Autónoma de Lisboa.

Iniciou o seu percurso profissional na década de 90, como Professor na então Escola Preparatória Padre Manuel Alvares, no concelho da Ribeira Brava. Na mesma década ingressou na área dos Registos e do Notariado, do Ministério da Justiça, trabalhando em vários concelhos da Região, até ao ano de 2022.

Porém, desde muito jovem sempre manifestou interesse pela área artística, criando, a par da sua atividade profissional, uma carreira na arte da decoração.

Aquilo que inicialmente eram pequenas decorações na paróquia da sua localidade, corriam os anos 80, deram lugar, nos anos sucessivos, à participação na decoração de inúmeros eventos, com projetos cada vez maiores ao nível da decoração floral no interior de igrejas, e à dinamização da decoração de eventos, como casamentos, batizados ou festas das paróquias.

Com o crescimento da dimensão e quantidade de projetos, o aparecimento do seu primeiro espaço comercial parecia inevitável. Assim, surgiu a “Gerbera”, um espaço comercial de flores, sediado no concelho da Ribeira Brava.

Ao longo desses anos, foi aliando o seu processo criativo de decoração de eventos, à decoração de espaços interiores. Essa paixão pela decoração que sempre o acompanhou, conduziu-o, no ano de 1999, à abertura da sua primeira loja de decoração de interiores, localizada no concelho da Ribeira Brava, o “Alpendre – Decorações”.

O ano de 2005 representa um novo passo na expansão da sua marca, com a criação de um espaço comercial localizado no centro da cidade do Funchal, inteiramente dedicado à decoração de interiores, com zonas de exposição e ainda um espaço para a criação de projetos e dos sonhos de todos aqueles que o procuravam. Surge assim, o “Alpendre – Decorações e Design, Lda”.

Em novembro de 2021, a empresa “Alpendre – Decorações e Design, Lda”, alcança mais um marco, com a sua expansão física para mais um edifício na Rua da Conceição, na cidade do Funchal, com a criação de vários espaços dedicados à decoração de interiores.

A componente social sempre o motivou, pelo que ao longo dos anos e, com o espírito de ajuda ao próximo, participa, desde 1990, com a decoração de todos os eventos e épocas festivas da Igreja Paroquial de São Bento, a qual mantém até aos dias de hoje, e ainda ações de voluntariado na “Cáritas Diocesana” e na “Conferência de São Vicente Paulo”. Atualmente, além do serviço social de voluntariado no Centro Social e Paroquial de São Bento, no concelho da Ribeira Brava, assume o cargo de Vice-Presidente da Direção.

Associação Santana Cidade Solidária

A Associação Santana Cidade Solidária – ASCS é uma Instituição de Solidariedade Social fundada em 2002 com intervenção social na Região Autónoma da Madeira. Possui um vasto campo de ação onde se destacam várias respostas sociais em prol da comunidade local operando com a chancela direta do Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM.

A sua ação é desenvolvida eminentemente no apoio social a um público mais desfavorecido e, através de um conjunto de 16 valências, presta serviços em áreas como: apoio domiciliário, alimentar, emprego, educação, ambiente, atividade física e na manutenção do bem-estar dos cidadãos.

Para atender ao elevado número de idosos do concelho oferece serviços permanentes de cuidados no Lar de Idosos, inaugurado em 20 de setembro de 2013, com capacidade para 58 residentes. Para esta população disponibiliza projetos de atividade física, bem-estar psíquico e combate à solidão e ao isolamento no projeto “Idosos em Movimento” que é dinamizado, em parceria, com o Instituto de Segurança Social da Madeira e a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.

Os Serviços de Apoio Domiciliário (SAD) englobam a prestação de cuidados Individualizados a utentes em situação de dependência física e psíquica e conta com o apoio de 11 ajudantes de ação direta. Desde 2014, a Associação distribui refeições aos domicílios dos cidadãos do concelho, em particular aos mais idosos ou em situação de maior vulnerabilidade. Desta valência fazem parte uma Lavandaria Social, a operar desde 2003, um serviço de teleassistência para idosos, uma Loja Social, criada em 2011, com distribuição de donativos em espécie e géneros, um imóvel “Quinta do Lombo” com condições de habitabilidade, para situações de emergência social e a prestação de consultas de medicina geral à população, melhorando o acesso à saúde, em parceria com serviços médicos privados protocolados.

A Associação Santana Cidade Solidária afirma-se e é reconhecida na Região Autónoma da Madeira como uma referência nas respostas prestadas para o bem-estar e a qualidade de vida da comunidade onde está inserida.

Manuel Freitas Luís Júnior

Nasceu na freguesia e concelho de Santana, a 20 de agosto de 1934.

Foi ordenado sacerdote no dia 15 de agosto de 1960 culminando um percurso que começou como subdiácono, Diácono e Presbítero.

Dos seus Serviços Eclesiásticos destacam-se o de Cura da Paróquia de Machico e o de Pároco nas Paróquias do Porto da Cruz, São Roque do Faial, Graça, Visitação e Santo Amaro, sendo esta última paróquia onde esteve ao serviço por vários períodos, onde reside e onde teve um papel ativo e colaborativo na construção e sagração da atual igreja.

Desde 1990 foi membro do Conselho Presbiteral e Assistente Espiritual da Cáritas Diocesana do Funchal. Nesse mesmo ano constituiu-se Assistente da Obra Socio-Caritativa D. Maria Eugénia.

Em 1993 é nomeado Arcipreste do Funchal e em 2002, a 13 de maio, Cónego da Sé do Funchal.

Com uma vida eclesiástica devotada ao auxílio dos mais necessitados foi na Paróquia da Graça, onde esteve até à sua dispensa em 2010, que deixou marcas profundas como líder espiritual. Como sinal e reconhecimento pelo seu trabalho e dedicação, a comunidade prestou-lhe, a 15 de agosto de 2020, uma justa homenagem.

Márcia Temtem

Nasceu na freguesia de São Pedro, concelho do Funchal, a 1 de junho de 1975. Terminados os estudos secundários, ingressa na Universidade onde se licencia em Matemática, ramo ensino no ano de 1998 e obtém o grau de Mestre em Matemática para o Ensino, pela Universidade da Madeira, em 2001.

Iniciou as suas funções como professora da disciplina de Matemática na Escola Secundária Francisco Franco percorrendo diversos estabelecimentos de ensino nos concelhos do Funchal, Ponta do Sol e Ribeira Brava.

Desde que iniciou a sua carreira como docente, procurou incutir nos jovens o gosto pelo prazer de pensar e o rigor que a matemática proporciona. A sua paixão pela Matemática Recreativa e o entusiasmo em partilhar esse gosto conduziram à criação de clubes na comunidade escolar. Fundou os clubes ”MAT 5 Estrelas” e “Clube de Xadrez” na Escola Cónego Jacinto Gonçalves de Andrade; “X-MAT” e “Xeque-Mate” na escola Básica e Secundária da Ponta do Sol e no presente dinamiza os clubes “MAT 360” e “Clube Amigos do Xadrez” na Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, onde leciona.

Desde 2016 que coordena, em parceria com o professor Henrique Flores, docente da Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol, o Projeto da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, da Direção Regional de Educação, o “Campeonato Regional de Jogos Matemáticos – CRJM. O evento anual, dirigido aos estudantes do ensino básico e secundário, representa o culminar das sessões práticas dinamizadas por esta equipa de docentes nas diversas escolas da Região com o objetivo principal de proporcionar aos alunos através dos jogos, uma outra forma de explorar a matemática.

Igualmente, desde 2017, coordena a participação dos alunos vencedores desta competição nos campeonatos Nacionais de Jogos Matemáticos, uma organização conjunta da Associação de Professores de Matemática, da Sociedade Portuguesa de Matemática e da Associação Ludus e Ciência Viva e na qual, os alunos da Região têm alcançado lugares de pódio.

Ao longo dos seus 26 anos de docência, frequentou diversas ações de formação e dinamizou sessões práticas de jogos matemáticos para alunos, docentes e encarregados de educação, explorando novas abordagens do ensino e aprendizagem da Matemática.