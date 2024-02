Governo “respeita profissionais de Saúde”

O secretário regional de Saúde e Proteção Civil e Proteção Civil lembrou, esta manhã, na VII Edição Informal Weekend, promovida pelo Clube de Internos de Cirurgia Cardíaca em parceria com o Serviço Regional de Saúde, o respeito que o Executivo madeirense tem tido para com todos os profissionais, do setor, no sentido de criar bom ambiente em termos de organização.

Sobre a Cirurgia Cardíaca, Pedro Ramos diz que o serviço já fez mais de 5 mil cirurgias. Já quanto ao Serviço Regional de Saúde na sua amplitude, destacou a melhoria contínua ao longo dos tempos, as constantes inovações. O secretário regional de Saúde e Proteção Civil considerou que os hospitais não podem estar a acompanhar doenças crónicas, como acontece no resto do país. Admitiu que ainda é necessário tirar mais doentes do serviço de urgência e que o hospital tem de deixar de atender doentes que cheguem às urgências às duas da manhã, com uma dor que já têm há algum tempo. O governante aproveitou a ocasião, que decorreu na sala de conferência do hospital dr. Nélio Mendonça, para falar da decisão de trazer a licenciatura em medicina para a UMa. Um projeto que a Região quer dar continuidade pois tem sido porta de entrada para o Serviço Regional de Saúde.

Pedro Ramos garantiu que o Serviço Regional de Saúde tem tido profissionais muito motivados.

Abordou a questão da construção do novo hospital - o central e universitário do Funchal, em obras em Santa Rita- que será o pilar do Sistema Regional de Saúde para as próximas gerações.