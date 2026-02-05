MADEIRA Meteorologia
Governo Regional saúda libertação de preso político com origens na Madeira

    Governo Regional saúda libertação de preso político com origens na Madeira
    Jaime dos Reis Macedo é filho de madeirenses, da freguesia do Campanário. DR
O presidente do Governo Regional emitiu hoje um comunicado a saudar a libertação do luso-venezuelano Jaime Orlando dos Reis Macedo, de 56 anos, filho de pais naturais da freguesia do Campanário (Ribeira Brava).

“É com muita esperança que o executivo olha para a libertação deste nosso irmão madeirense, uma vez que o caso de Jaime Orlando dos Reis Macedo, foi um dos três casos de cidadãos descendentes de madeirenses no qual o Presidente do Governo Regional da Madeira se envolveu pessoalmente e envidou esforços diretamente com Ministro dos Negócios Estrangeiros e com Embaixador dos EUA em Lisboa”, destaca Miguel Albuquerque.

Segundo o presidente, “este desfecho representa um momento de júbilo e de esperança, não apenas para o próprio e para a sua família, mas também para o Governo Regional, bem como para toda a comunidade madeirense e portuguesa residente na Madeira e na Venezuela”.

Albuquerque recorda que “permanecem ainda detidos cidadãos madeirenses e descendentes de madeirenses por motivos políticos, nomeadamente Juan Francisco Rodríguez dos Ramos, Fernando Venâncio Martínez, situações que continuam a merecer a mais elevada atenção por parte da Região”.

O presidente do Governo Regional assume o compromisso de que “a Região Autónoma da Madeira prosseguirá, em articulação com as entidades competentes, todas as diligências institucionais e diplomáticas ao seu alcance, com vista à libertação dos cidadãos madeirenses ainda privados da sua liberdade, reiterando a sua solidariedade para com as respetivas famílias e a comunidade madeirense na Venezuela”.

O Governo Regional reafirma, pela voz do seu líder, que “continuará a acompanhar de forma próxima e permanente a evolução da situação na Venezuela, mantendo-se firmemente empenhado na proteção dos cidadãos madeirenses e lusodescendentes residentes em países terceiros.”

