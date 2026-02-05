Governo Regional saúda libertação de preso político com origens na Madeira

O presidente do Governo Regional emitiu hoje um comunicado a saudar a libertação do luso-venezuelano Jaime Orlando dos Reis Macedo, de 56 anos, filho de pais naturais da freguesia do Campanário (Ribeira Brava).
“É com muita esperança que o executivo olha para a libertação deste nosso irmão madeirense, uma vez que o caso de Jaime Orlando dos Reis Macedo, foi um dos três casos de cidadãos descendentes de madeirenses no qual o Presidente do Governo Regional da Madeira se envolveu pessoalmente e envidou esforços diretamente com Ministro dos Negócios Estrangeiros e com Embaixador dos EUA em Lisboa”, destaca Miguel Albuquerque.
Segundo o presidente, “este desfecho representa um momento de júbilo e de esperança, não apenas para o próprio e para a sua família, mas também para o Governo Regional, bem como para toda a comunidade madeirense e portuguesa residente na Madeira e na Venezuela”.
Albuquerque recorda que “permanecem ainda detidos cidadãos madeirenses e descendentes de madeirenses por motivos políticos, nomeadamente Juan Francisco Rodríguez dos Ramos, Fernando Venâncio Martínez, situações que continuam a merecer a mais elevada atenção por parte da Região”.
O presidente do Governo Regional assume o compromisso de que “a Região Autónoma da Madeira prosseguirá, em articulação com as entidades competentes, todas as diligências institucionais e diplomáticas ao seu alcance, com vista à libertação dos cidadãos madeirenses ainda privados da sua liberdade, reiterando a sua solidariedade para com as respetivas famílias e a comunidade madeirense na Venezuela”.
O Governo Regional reafirma, pela voz do seu líder, que “continuará a acompanhar de forma próxima e permanente a evolução da situação na Venezuela, mantendo-se firmemente empenhado na proteção dos cidadãos madeirenses e lusodescendentes residentes em países terceiros.”
Há momentos na vida democrática em que o voto deixa de ser um gesto de entusiasmo, de esperança ou de confiança no futuro. São momentos em que pouco mais...
Às portas de março, e do dia da mulher, volto a falar de igualdade.
Por estes dias foi notícia o facto de, no ano passado, 203 mulheres terem sido despedidas...
Em oceanografia, geomorfologia e geologia, plataforma continental é a porção dos fundos marinhos que começa na linha da costa e desce com um declive suave...
Somos confrontados diariamente com a realidade da vida, a sua fragilidade, com a existência de um trajeto finito temporalmente.
As notícias são profícuas...
O “Síndrome de Humpty Dumpty” é uma doença discreta, mas perigosamente comum nas sociedades em momentos de decisão. Não se manifesta por gestos extremos...
Assinalamos, este fim de semana, o 94º aniversário da Companhia dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz. Um momento de comemoração e balanço, tendo sido...
AQUINTRODIA
São os tempos de agora:
Velocidade furiosa, impaciência para textos longos, dificuldade de concentração por largo tempo, atenção a tudo pela rama.Corre-se...
A passagem da Tempestade Kristin rasgou o nosso território, não apenas com a força da natureza, mas expondo a calamidade da nossa impreparação, e não deve...
Esta semana, houve uma evidência que se impôs com a força das coisas simples no meio da calamidade que se abateu no nosso país: precisamos do Estado social....
A adesão de Portugal à então CEE em 1.1.1986 é considerada um marco histórico, que transformou o país nos últimos 40 anos celebrados em 2026.
A importância...
As condições recentes do mercado colocaram o Bitcoin e o XRP em uma posição familiar para investidores de longo prazo. O Bitcoin tem sido negociado dentro de uma faixa relativamente...
O primeiro-ministro defendeu hoje que o Governo está “esgotar todas as suas possibilidades” na resposta aos fenómenos climáticos extremos que têm atingido...
Miguel Silva Gouveia lançou hoje um derradeiro apelo ao voto em António José Seguro, reafirmando que este é o candidato que garante a defesa da Constituição...
A Comissão Nacional de Eleições (CNE) indicou hoje que a lei “não permite” o adiamento geral das eleições a nível nacional, mas apenas nos municípios que...
O vento e alguma chuva marcaram alguns pontos mais altos da Madeira, esta quinta-feira. Os dados das estações meteorológicas da RAM revelam uma tarde marcada...
Como é hábito, na entrevista que o JM realiza no âmbito da rubrica ‘Plaza Com’, cabe ao entrevistado escolher a instituição beneficiária do donativo do...
A Câmara Municipal de Câmara de Lobos aprovou hoje a atribuição de apoios à infância. Na habitual reunião ordinária do executivo, foi ainda aprovada a...
O Município de Câmara de Lobos estabeleceu hoje uma colaboração com a Associação Animais de Rua, uma iniciativa que visa o controlo ético e sustentável...
Bernardo Pereira mantém o objetivo de se sagrar campeão do mundo de canoagem de mar. Se só depois de concretizar tal sonho irá pensar a sério no que pretende...
A Porto Santo Line informa que as viagens do navio Lobo Marinho de amanhã à noite e sábado foram canceladas, em virtude da previsão de condições climatéricas...
O Governo Regional vai avançar com a empreitada de reconstrução da proteção marítima da ETAR do Seixal, na ordem dos 4,2 milhões de euros (acrescida de...