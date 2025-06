Governo Regional celebra contrato-programa no âmbito do espectro do autismo

O Governo Regional, através da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil e do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE, IP-RAM), celebrou esta manhã um contrato-programa com a Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo (APPDA-Madeira).

O contrato-programa destina-se a atribuir um apoio financeiro com vista a concretização do projeto ‘Transformar Corações e Mentes’, focado na melhoria da qualidade de vida de crianças e jovens com perturbações do desenvolvimento e do espectro do autismo.

A cerimónia de assinatura decorreu nas instalações da APPDA-Madeira. Fundada em 2005 por um grupo de pais, a instituição acompanha atualmente cerca de 150 crianças, jovens e adultos com perturbações do espectro do autismo e suas famílias, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida destas pessoas, promovendo a autonomia, qualidade de vida e inclusão social.

A secretária regional de Saúde e Proteção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, presente no evento, elogiou o “trabalho notável” e a “excelência” da APPDA na Região.

“A intervenção junto dos utentes, mas também das famílias, é um reflexo de que trabalham com o coração e, acima de tudo, com muita capacidade, competência e profissionalismo”, afirmou, destacando a sua satisfação com este que é o primeiro contrato-programa assinado com esta associação e reconhecendo o impacto positivo do trabalho realizado pela APPDA-Madeira em toda a sociedade.

Por seu turno, Marília Câmara, presidente da APPDA-Madeira, agradeceu o apoio do Governo Regional, classificando-o como “o reconhecimento da qualidade do trabalho realizado” pela associação. A presidente enfatizou o objetivo de garantir que “os nossos filhos tenham um futuro, façam parte da Sociedade, porque não são diferentes, são especiais”, disse, elogiando o empenho de toda a equipa.

O contrato-programa prevê um apoio financeiro máximo de dez mil euros para o corrente ano. O projeto ‘Transformar Corações e Mentes’ tem como objetivos gerais a promoção da qualidade de vida das crianças e jovens com perturbações do desenvolvimento e perturbação do espectro do autismo, e, como específicos, a estimulação, autonomia e independência da sua população-alvo, proporcionar o aumento das capacidades cognitivas, emocionais e comportamentais, melhorar os movimentos do corpo e coordenação motora, e, ainda, prevenir e promover as funções associadas à compreensão e expressão da linguagem oral e escrita.