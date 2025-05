Governo Regional apoia ‘Madeira Golf Trophy’ com 100 mil euros

O Governo Regional vai atribuir ao Clube de Golf do Santo da Serra uma apoio de 100 mil euros, para a realização do ‘Madeira Golf trophy’, nos próximos dias 7 e 8.

O contrato-programa a celebrar entre a Região e o clube foi aprovado hoje na reunião semanal do Conselho do Governo.

O Executivo, presidido por Miguel Albuquerque, decidiu também autorizar a expropriação, pelo valor global de 30.904,98 € (trinta mil, novecentos e quatro euros e noventa e oito cêntimos), da parcela de terreno n.o 11, da planta parcelar da obra, “Requalificação da ER 204 entre a Boa Nova e a Assomada”.

Foi também autorizada a aquisição, pela via do direito privado, pelo valor global de 40.959,78€ (quarenta mil, novecentos e cinquenta e nove euros e setenta e oito cêntimos), da parcela de terreno n.o 77, da planta parcelar da obra, ‘Canalização da Ribeira de Machico a Jusante da Ponte para o Caniçal’.

Os governantes autorizaram também a aquisição, pela via do direito privado, pelo valor global de 9.230,00€ (nove mil, duzentos e trinta euros), da parcela de terreno n.o 15, da planta parcelar da obra, ‘Ribeiro de Pedro Lourenço – Camacha, Regularização e Canalização’ e ainda a aquisição, pela via do direito privado, pelo valor global de 6.435,00€ (seis mil, quatrocentos e trinta e cinco euros), da parcela de terreno n.o 21, da planta parcelar da obra, ‘Ribeiro de Pedro Lourenço – Camacha, Regularização e Canalização’.