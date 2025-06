O Orçamento Regional que foi hoje entregue por Duarte Freitas, tutelar das Finanças, no Parlamento madeirense, alarga até ao 6.º escalão do IRS a aplicação do diferencial máximo de 30% previsto na Lei das Finanças das Regiões Autónomas.

Para além disso, conforme explica o governante, o Executivo também introduz outras reduções: a redução no 7.º escalão aumenta de 3% para 15%, no 8.º escalão de 3% para 9% e no 9.º escalão de 1% para 3%.