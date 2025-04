Duarte Freitas e Pedro Rodrigues, os novos secretários de Finanças e Equipamentos e Infraestruturas, respetivamente, têm esta tarde um encontro em que o tema em cima da mesa será a construção do novo hospital

À margem da conferência intitulada ‘Girls in ICT 2025 – Superando todas as divisões para uma transformação digital inclusiva’, esta manhã no Centro de Estudos do Atlântico, onde fez a abertura do fórum, Duarte Freitas, questionado sobre o assunto, relevou, então, que “hoje mesmo, na parte da tarde, reúno com o meu colega o engenheiro Pedro Rodrigues, titular dessa pasta, das infraestruturas, exatamente para tratar do tema do Hospital Central Universitário da Madeira, porque é um projeto emblemático, é um projeto determinante, com um impacto também ele muito relevante em termos orçamentais, em termos de financiamento e será tratado durante esta tarde para tentarmos recuperar o tempo perdido e aquilo que não foi possível fazer pelas circunstâncias”.

Em causa estará também o lançamento do concurso da terceira fase da obra? “Vamos versar sobretudo o concurso, o financiamento, a atualização daquilo que decorre da evolução (3:29) de preços, é tudo isso que vamos tratar”, reagiu o titular das Finanças.