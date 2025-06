O Conselho do Governo louvou hoje “publicamente o atleta madeirense Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, do Al-Nassr Football Club, ao conquistar ao serviço da Seleção Nacional, a Liga das Nações 2025, no escalão de seniores masculinos, na modalidade de futebol”.

No passado dia 8 de junho, a seleção nacional de futebol ganhou pela segunda vez a Liga das Nações, desta vez frente à Espanha, em Munique.

Além deste louvor, o Conselho do Governo atribuiu mais quatro louvores.

Um ao atleta madeirense António Edgar Martins Freitas, os técnicos, o Clube Desportivo e Recreativo Santanense e a Associação de Patinagem da Madeira, por conquistar os títulos de Campeão Nacional de Patinagem de Velocidade, na variante de pista, nas provas de sprint 500 e 1000 metros, no escalão de seniores masculinos.

Outro ao atleta madeirense Fábio Santos, os técnicos e o Clube do CEE - Clube Escola do Estreito - Madeira, por conquistar a Taça de Portugal de Skyrunning de 2025, na disciplina de Skyrace, no escalão de seniores masculinos;

Houve também um louvor à atleta madeirense Jéssica Carolina Santos Rodrigues, os técnicos, o Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres e a Associação de Patinagem da Madeira, ao conquistar os títulos de Campeã Nacional de Patinagem de Velocidade, na variante de pista, nas provas de sprint de 500 e 1000 metros, na prova de pontos de 5000 metros e na prova de 3000 metros linha, no escalão de seniores femininos.

E, por fim, louvou publicamente a atleta madeirense, Sofia Maria Silva Ferreira, do Sport Lisboa e Benfica, ao conquistar a Taça de Portugal 2024/2025, no escalão de seniores femininos, na modalidade de andebol.