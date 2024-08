A secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes, visitou uma exploração vitícola que produz casta Tinta Negra, no Estreito de Câmara de Lobos, acompanhada por Tiago Freitas, Gonçalo Tito e equipa técnica do IVBAM, Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, que prosseguem a ronda de contactos com os viticultores nesta fase da vindima.

Na ocasião, sublinhou que a proximidade dos dirigentes e o apoio técnico proporcionados pelo IVBAM têm sido fundamentais para garantir a eficácia na assistência aos viticultores da Região.

Uma das razões para a quebra de produção da casta Tinta Negra nas zonas mais ao sul da região foi a insuficiência de horas de frio durante o período de repouso vegetativo, referiu a tutela. Para enfrentar esse desafio, Tiago Freitas adianta que o IVBAM tem intensificado os contactos com a indústria de fitofármacos, com vista a encontrar soluções que possam garantir um apoio técnico eficaz e minimizar as quebras nas futuras vindimas.

Durante a visita, Rafaela Fernandes reforçou o compromisso do Governo Regional em apoiar financeiramente os viticultores da casta Tinta Negra, garantindo um aumento de 20 cêntimos por quilo no valor pago para a atual campanha.

Esta medida visa ajudar os viticultores a enfrentarem o aumento dos custos de mão de obra e outros fatores de produção, proporcionando um alívio financeiro significativo e incentivando a continuidade da produção vitícola na região.

No mais, a governante aproveitou a ocasião para lembrar que estão a ser ultimados os procedimentos para o pagamento aos produtores de cana-de-açúcar, estimando que, tal como em 2023, comece a ser pago ainda este mês.