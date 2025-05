A sessão de abertura da II Madeira Maritime Week está marcada para as 9h30 de amanhã, no Savoy Palace, com a presença de Miguel Albuquerque.

O presidente do Governo Regional vai dar o ‘pontapé de saída’ do primeiro dos 5 dias de trabalho (termina a 23) desta iniciativa organiza pelo Executivo madeirense e pela EISAP (Associação Europeia Internacional de Armadores de Portugal), celebrando a marca dos mil navios no Registo Internacional de Navios.

A EISAP tem como presidente Nils Aiden e como secretário-geral Pedro Calado, ambos recentemente eleitos. Representa mais de 80% dos armadores com navios registados no MAR.