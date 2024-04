Governo: Cafôfo exige que Montenegro cumpra compromissos com a Madeira

Paulo Cafôfo questionou, hoje, o primeiro-ministro sobre se irá cumprir os compromissos assumidos com a Madeira durante a campanha eleitoral ou se, à semelhança dos anteriores primeiros-ministros do PSD, não irá implementar nenhuma medida em benefício da Região.

Na discussão do Programa de Governo, o deputado do PS-Madeira à Assembleia da República destacou a importância das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, salientando que estas não são um encargo nem um fardo para o País. Pelo contrário, disse, “acrescentam território, mar, economia e cultura”, razão pela qual as Autonomias regionais devem ser valorizadas e aprofundadas. “O papel do Estado perante as Autonomias regionais não é desresponsabilizar-se. Pelo contrário, implica um compromisso para com a Madeira e os Açores”, vincou.

O também presidente do PS-M fez uma retrospetiva e afirmou que os anteriores primeiros-ministros do PSD foram “muito maus para a Madeira e para os Açores, particularmente para a Madeira”, sendo que “os madeirenses não se lembram de uma única medida, seja de Cavaco Silva, de Durão Barroso, de Santana Lopes e muito menos de Passos Coelho”.

Paulo Cafôfo confrontou Luís Montenegro com o facto de o Programa de Governo conter apenas uma página relativa às Autonomias. “É este o programa que serve a Madeira e os Açores?”, indagou.

O deputado socialista lembrou que, na campanha eleitoral, o PSD-Madeira prometeu o sistema fiscal próprio, a revisão do subsídio social de mobilidade, a ligação ferry entre a Madeira e o Continente, o apoio à renovação da frota pesqueira, o financiamento do helicóptero de combate a incêndios e os licenciamentos do Centro Internacional de Negócios, e questionou o primeiro-ministro se estes compromissos com a Madeira e o Porto Santo são para cumprir, “ou se vai continuar na senda dos seus antecessores [do PSD], em que não houve nenhuma medida em benefício da Região”.