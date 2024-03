Governo aumenta apoio às Casas do Povo para um milhão

O chefe do Executivo madeirense em exercício reafirmou, hoje, na assinatura de protocolos com casas do povo, que é intenção de atribuir um milhão de euros às referidas instituições (quando chegou ao Governo, eram 500 mil). Adiantou ainda que a segunda tranche deverá ser feita antes de agosto.

Miguel Albuquerque reafirmou o papel fundamental que as instituições tiveram na altura da pandemia, com o aumento da inflação, com a subida das taxas de juro referentes ao crédito à habitação. Tal como já tinha dito já cerimónia de terça-feira, realçou que foi, mais uma vez, a intervenção das casas do povo que ajudou as famílias face aos custos desencadeados pela guerra na Ucrânia. Casas do povo têm cada vez mais, um papel importante.