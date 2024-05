Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente apresenta exposição ‘Atlas do Planeamento’

A Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente, através da Direção Regional do Ordenamento do Território, apresenta esta quinta-feira, pelas 17 horas, no Edifício do Campo da Barca, Rua Pestana Júnior nº 6, R/C, a exposição Atlas do Planeamento.

Atlas do Planeamento é uma exposição-investigação sobre o planeamento urbano na Região Autónoma da Madeira, onde se desvendam planos e projetos urbanísticos desenvolvidos para as cidades e vilas da Madeira e Porto Santo, antes dispersos e fragmentados em diversos arquivos públicos e privados, que são pela primeira vez reunidos, meticulosamente agrupados e contrapostos.

Colocam-se em diálogo cerca de 80 planos, anteriores ao primeiro plano diretor municipal de cada município, provenientes de 11 fontes arquivísticas distintas, numa mostra que potencia o conhecimento e a investigação.

A coordenação da investigação, recolha documental e projeto expositivo estiveram a cargo dos arquitetos Pedro Gonçalves e Amanda Conduto, mas contou com a análise de um conjunto de reputados arquitetos, urbanistas e historiadores como Carolina Sumares, Cristina Perdigão, Daniela Alcântara, David Oliveira, Emanuel Gaspar, Gil Gama, Gustavo Freitas, Jorge Freitas, Luís Xavier, Pedro Gonçalves, Pedro Ribeiro, Roberto Rodrigues, Rui Campos Matos e Rui Carita.