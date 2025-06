Foram hoje aprovados, em conselho de Governo, 26 contratos-programa de desenvolvimento desportivo, referentes a deslocações das associações regionais de modalidade e multidesportivas, no montante global de 1.054.880,50 euros.

Seguem as restantes deliberações na íntegra:

“Celebrar um contrato-programa com a Delegação da Região Autónoma da Madeira da Associação Portuguesa de Familiares e Amigos de Doentes de Alzheimer, tendo em vista o apoio financeiro para o desenvolvimento do projeto de “Apoiar na Demência”.

Para tal será concedida a esta associação uma comparticipação financeira que não excederá o valor de 15.000,00 € (quinze mil euros).

- Aprovar contrato-programa para comparticipar os custos que a Casa do Povo de Santana, irá incorrer com a organização da edição de 2025, do evento “Festival Regional de Folclore – 24 horas a bailar”, que decorrerá nos dias 5 e 6 de julho, até ao valor máximo de €62.600,00, (sessenta e dois mil e seiscentos euros).

- Autorizar a celebração do contrato de arrendamento, entre o Instituto de Desenvolvimento Regional e a empresa SERGIO SILVA & FILHOS, LDA, de espaço não habitacional destinado ao arquivo do IDR, com uma área de 40 m2, com a duração de 36 meses, com possibilidade de renovação, caso não seja denunciado por qualquer uma das partes.

- Expropriar, pelo valor global de 458.640,00 €, uma parcela referente à obra de “VR1 – Via Rápida Ribeira Brava/Machico. Reformulação do Nó de Santo António e Acessos – 2.ª Fase”.

- Autorizar a venda, por ajuste direto, de prédio rústico localizado no sítio da Ponta ou Calheta, freguesia e concelho do Porto Santo, com uma área total no solo de quinhentos e oitenta metros quadrados, pelo valor de 55.600,00€.

- Expropriar, pelo valor global de 2.115,04 €, uma parcela de terreno da obra de “Requalificação da ER 204 entre a Boa Nova e a Assomada”.

- Aprovar 41 contratos-programa de desenvolvimento desportivo (CPDD) do PRAD 2024/2025, referentes a deslocações dos clubes desportivos, no montante global de 256.088,44 €.

- Aprovar 26 contratos-programa de desenvolvimento desportivo (CPDD) do PRAD 2024/2025, referentes a deslocações das associações regionais de modalidade e multidesportivas, no montante global de 1.054.880,50 €.

- Aprovar 3 contratos-programa de desenvolvimento desportivo (CPDD) do PRAD 2024/2025, referentes ao apoio à atividade das associações regionais de modalidade e multidesportivas, no montante global de 51.344,71 €.

- Celebrar um contrato-programa com a Federação Portuguesa de Natação tendo em vista a comparticipação financeira no apoio aos eventos “European Aquatics Artistic

Swimmming Championships & Taça Comen” que decorreram na Região Autónoma da Madeira de 2 a 5 de junho de 2025, no montante que não excederá os 130.000,00€.

- Louvar publicamente o Professor Doutor Carlos Alberto Meneses Gonçalves pelo contributo notável que prestou à Região Autónoma da Madeira no desenvolvimento da educação artística e no ensino da música, cuja trajetória constitui exemplo notável de excelência.

- Louvar publicamente a atleta madeirense, Madalena Rodrigues Costa, o Sporting Club Santacruzense e a Associação de Patinagem da Madeira, por conquistar a Taça do Mundo de Patinagem Artística, na variante livre, no escalão de juniores femininos”.