O Governo Regional e as casas de saúde mental já têm acordada uma atualização do valor das diárias para 2025 e 2026, que deverá entrar em vigor após a aprovação do Orçamento da Região.

“A discussão do Orçamento está para meados do mês de junho e nessa altura, sim, após a aprovação, nós teremos condições para atualizar o valor das diárias”, disse a secretária regional da Saúde e Proteção Civil.

Ainda assim, garantiu Micaela Freitas, a atualização já está negociada e acertada com as casas de saúde mental, sendo que para este ano será de 62,72 euros. No próximo ano, o valor da diária deverá ser atualizado para 68 euros.

As declarações de Micaela Freitas aconteceram durante a inauguração de duas novas unidades na Casa de Saúde São João de Deus, que resultam num aumento de 35 camas.