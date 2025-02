O almirante Gouveia e Melo está na Madeira a participar num jantar que reúne jornalistas, antigos jornalistas e assessores de imprensa, mas não prestou declarações à comunicação social que se encontrava no local para cobrir o encontro.

Para evitar os jornalistas que o aguardavam à porta do restaurante “Almirante”, às portas da Zona Velha, o antigo oficial da Marinha entrou por um outro acesso, nas traseiras do estabelecimento.

Já depois de ter sido visto no interior do primeiro piso do restaurante, os estores das janelas do restaurante foram fechados, no momento em que as câmaras das televisões e os fotógrafos tentavam registar a presença do potencial candidato a Presidente da República, nas eleições do início do próximo ano.