Games Jam+: “Esta segunda edição tem um sabor especial”

A maior maratona de aceleração de desenvolvimento de videojogos do mundo - Game Jam+ - está a decorrer até domingo, no Funchal em simultâneo com vários países do mundo, situados em diferentes continentes.

Na abertura, esta tarde, na Reitoria da Universidade da Madeira Eduardo Jesus disse que “esta segunda edição tem um sabor especial”. Por um lado, porque conta com a participação dos vencedores do ano passado, e, por outro, porque reúne um conjunto de mentores que com a sua visão e experiência vão contribuir para entusiasmar os mais jovens.

O secretário regional de Economia, Turismo e Cultura realça a iniciativa promovida na Região pela StartUp Madeira e o facto desta entidade se rodear dos “melhores parceiros”, em mais um momento que contribuirá “para a afirmação do setor tecnológico, em diferentes vertentes”.

Eduardo Jesus susblinha também o facto da programação e do desenvolvimento ao nível do gaming, “permitir atingir públicos diferentes, não só a nível etário, como também de interesses diversos”.

“Quem ganhou no ano passado fez um jogo no âmbito das receitas de culinária e isso já demonstra bem a diversidade com que, através do jogo, se pode atingir interesses múltiplos e simultaneamente complementares. É uma jornada que, naturalmente, vai marcar o percurso de todos estes jovens, afirmando-se como uma oportunidade e um momento de afirmação dessas escolhas”, disse o governante.

O GameJam+ é a maior maratona de aceleração de desenvolvimento de videojogos do mundo. Entre 2017 e 2021, alcançou cerca de 3800 participantes, em mais de 100 cidades de 30 países. Num total, e no âmbito da Game Jam+, foram já desenvolvidos 800 jogos. Esta iniciativa engloba um conjunto de etapas, desde a preparação para a realização deste hackathon inicial nos diversos países e cidades, à incubação das melhores ideias de jogo, eliminatórias continentais, momentos de aceleração do jogo e uma grande final mundial.

.