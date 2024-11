Gabinete Europa é inaugurado a 14 de dezembro em Machico

O deputado ao Parlamento Europeu, Sérgio Gonçalves, e o presidente da Câmara Municipal de Machico, Ricardo Franco, assinaram hoje um protocolo que visa a instalação do Gabinete Europa no Forte de Nossa Senhora do Amparo, com inauguração prevista para 14 de dezembro.

Esta estrutura terá como principais objetivos estabelecer um canal de comunicação direto com os cidadãos, proporcionando apoio e informação sobre o funcionamento das instituições da União Europeia e promover iniciativas de educação e literacia europeia, com destaque para atividades dirigidas para crianças e jovens.

Sérgio Gonçalves destaca que “é preciso aproximar as pessoas daquilo que a União Europeia representa e dar a conhecer a importância e a relevância que tem nas nossas vidas”.

“Muitas vezes não nos apercebemos dessa presença europeia nas nossas vidas, devido à distância a que estamos dos principais centros de decisão, mas ela assume principal preponderância no desenvolvimento das regiões, como é o caso da Madeira”, considera o eurodeputado.

Sobre a literacia europeia, garante que a proximidade aos mais jovens é essencial para “que percebam a importância que a União Europeia tem, porque não passaram pelo processo de integração de Portugal e muitas vezes olham para a União Europeia como algo adquirido e garantido”.

“Vivemos um momento particularmente crítico com ameaças externas, mas também internas, com forças extremistas em crescimento que colocam em causa o projeto europeu, e é preciso que percebam que a União é um processo em permanente construção e que precisa do contributo de todos”, vinca em comunicado.

Sérgio Gonçalves pretende, com este gabinete, desenvolver uma “política de proximidade com ciclos de debates e conferências sobre temas relevantes para a Região e que podem ter soluções a nível europeu”, abrindo assim as portas à participação civil na política europeia.

O Gabinete Europa ficará localizado no emblemático Forte de Nossa Senhora do Amparo, no centro de Machico, com inauguração prevista para o próximo dia 14 de dezembro.