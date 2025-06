Futuro energético dos setores hoteleiro e industrial em debate na Casa da Luz

O Museu da Eletricidade – Casa da Luz, no Funchal, será o palco do Fórum Sol & Sustentabilidade: Energia para a Hotelaria e Indústria, a realizar-se amanhã, 25 de junho.

Este evento, promovido pela Amara NZero em parceria com a Intelsol e a NOS Madeira, propõe uma reflexão prática e estratégica sobre o futuro energético dos setores hoteleiro e industrial.

Durante a tarde, o auditório do Museu acolherá representantes internacionais das marcas HUAWEI, LONGi e ENSTALL, que irão apresentar soluções inovadoras em energia solar, armazenamento e estruturas para instalações seguras e eficientes.

“Esta será uma oportunidade para os profissionais do setor conhecerem as mais recentes tecnologias, colocarem questões diretamente a especialistas e estabelecerem contactos relevantes num ambiente profissional e acolhedor”

“Uma oportunidade de participação neste encontro que liga o passado e o futuro da energia”, dá conta a organização.

Programa:

15:00 às 15:15: Boas-vindas pela Intelsol - por Agostinho Gouveia

15:15 às 15:45: As vantagens do armazenamento com Amara NZero - por Miguel Rodrigues e Luis Valente

15:45 às 16:15: Soluções de Armazenamento da HUAWEI - Manuel Gouveia

16:15 às 16:35: Coffee break

16:35 às 17:05: Estética e Segurança com estruturas ENSTALL - Tiago Antunes

17:35 às 18:05: Módulos LONGi com máxima eficiência e segurança - Clara Monfort

18:05 às 18:35: Cocktail de fim-de-tarde e networking

A entrada é gratuita mediante inscrição e sujeita à lotação da sala.