Funchal vai aprovar apoios sociais no âmbito da natalidade, educação e habitação

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) leva à Reunião de Câmara de amanhã, 27 de fevereiro, um conjunto de medidas de apoio social com o intuito de reforçar “o compromisso da autarquia com as famílias funchalenses”.

Assim sendo, a autarquia informa que será deliberado um conjunto de apoios no Programa de Apoio à Natalidade e à Família, num montante de 13.311 euros.

Este programa já aprovou, para 2025, um investimento de 440.000 euros, abrangendo quatro rubricas de apoio: a subvenção à natalidade para crianças até aos três anos, o apoio à creche, a aquisição de livros e material escolar para o ensino secundário e ainda o apoio nas áreas da saúde e alimentação.

No que diz respeito ao apoio à infância e juventude para o ano letivo 2025/2026, 490 agregados familiares beneficiarão do apoio à creche, abrangendo um total de 535 crianças, com um valor já garantido de 260.540 euros.

Será ainda levado a Reunião de Câmara, de amanhã, 186.733 euros em Subsídio Municipal ao Arrendamento.

Segundo a autarquia este programa “representa um dos maiores esforços da autarquia na área da habitação, com um valor já aprovado superior a 2,1 milhões de euros para 2025, procurando dar resposta às dificuldades habitacionais sentidas por muitas famílias”.