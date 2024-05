108 contentores. É este o número de contentores que a Câmara Municipal do Funchal (CMF), irá alocar para a Festa da Flor.

Isto, designadamente, “na Avenida Arriaga e Largo da Restauração, com a colocação de 28 contentores (10 embalões, 2 papelões, 2 vidrões e 14 contentores para resíduos indiferenciados). Já na Avenida do Mar e na Avenida Sá Carneiro serão colocados mais 80 contentores (34 embalões, 3 papelões, 3 vidrões e 40 contentores para resíduos indiferenciados)”, nota a autarquia no dia em que a vereadora Nádia Coelho esteve de visita à Avenida Arriaga.

Local estratégico e um dos epicentros da festividades da Festa da Flor.

A autarca afirmo que “o reforço do número de contentores será distribuído pela zona centro da cidade, com o objetivo de minimizar a deposição indevida de resíduos pelo chão”.

Aclarou, ademais, que após o cortejo da Festa da Flor haverá a habitual operação de limpeza, incluindo a varredura, desinfeção, recolha dos resíduos e recolha dos contentores, tendo a autarquia mobilizado cerca de 62 trabalhadores e 15 viaturas.