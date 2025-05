No âmbito do Projeto de Educação para o Empreendedorismo e Cidadania (PEEC), promovido pelo Município do Funchal em parceria com o Gabinete de Educação para o Empreendedorismo e Cidadania Global da Universidade Aberta, o Funchal promove, no próximo dia 27 de maio, o Seminário de Autocuidado e Empreendedorismo.

O evento terá lugar no Centro Cultural e de Investigação do Funchal e engloba uma oficina de saúde mental dirigida a professores e a Mostras das Escolas Empreendedoras.

Na manhã , decorrerá uma oficina de saúde mental, dirigida a professores, dinamizada por Ana Paula Alves e Isabel Rocha, psicólogas nas áreas da saúde e da educação.

Esta oficina tem por objetivo sensibilizar para importância do desenvolvimento de estratégias para lidar com a sobrecarga de trabalho e para a promoção do bem-estar e identificar sinais de burnout e promover estratégias de autocuidado.

Esta ação pretende ainda convidar todos os participantes a refletir acerca da importância do autoconhecimento como ferramenta para o bem-estar e para a saúde psicológica, promovendo o espírito de grupo e de equipa entre colegas e entre alunos.

O painel ‘Inovação Educacional: Práticas e Desafios’ e a Mostra das ‘Escolas Empreendedoras’ ocuparão o turno da tarde e consistirão na apresentação dos trabalhos desenvolvidos ao longo do ano letivo, resultado da implementação do Projeto de Educação para o Empreendedorismo e Cidadania (PEEC) que visa promover e desenvolver as competências, emoções, valores e ferramentas da cultura empreendedora na educação e na formação.