Está a decorrer no edifício do Colégio dos Jesuítas, na Universidade da Madeira, o Primeiro ‘Fórum Jovem – 12.º Ano e Depois?!’, uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal do Funchal, através da Divisão de Juventude, com o objetivo de apoiar os jovens numa fase crucial da escolha do seu percurso académico e profissional.

A vereadora Helena Leal, responsável pelo pelouro da Juventude e Educação, deu início ao evento, destacando as várias vertentes e oportunidades de ensino e formação no ensino superior. Sublinhou a importância de auxiliar os jovens no processo de escolha do curso, bem como no esclarecimento das Bolsas de Estudo do Município do Funchal e da DGES, e de outros apoios sociais disponíveis, da vida académica, entre outros temas relevantes.

“Este fórum pretende criar um contexto de proximidade entre os jovens e as entidades que os podem ajudar a tomar decisões informadas sobre o futuro”, afirmou Helena Leal, sublinhando o espírito colaborativo das diversas entidades que tornaram possível o evento.

A vereadora destacou ainda “o investimento da autarquia na área da educação, que ascende aos 12 milhões de euros durante o atual mandato, dentro daquelas que são as competências e atribuições do município – não só desde o primeiro ciclo até ao ensino secundário, mas também no ensino superior, com bolsas que foram alargadas até aos mestrados e doutoramentos”.

Na sua intervenção, a vereadora agradeceu ao Reitor da Universidade da Madeira, aos representantes do Governo Regional, das forças de segurança, às associações académicas e a todas as entidades participantes, reconhecendo o empenho de todos na construção de uma iniciativa que visa “esclarecer, inspirar e apoiar os jovens neste momento importante das suas vidas”.

A autarca enfatizou ainda o papel do associativismo e a importância de desmistificar estigmas, como o da praxe académica, promovendo uma integração plena dos estudantes.

Helena Leal terminou o seu discurso com uma mensagem inspiradora aos jovens: “Desejo-vos um caminho cheio de sucessos, mas, acima de tudo, que possam ser muito felizes naquilo que fazem, porque isso é o mais importante.”

O evento inclui ainda uma ExpoEstudante, com vários espaços promovidos por diversas entidades para divulgar junto dos alunos a oferta formativa existente na região.