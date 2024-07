A Câmara Municipal do Funchal homenageou, esta terça-feira, 21 funcionários da autarquia que se aposentaram no primeiro semestre deste ano, numa cerimónia que decorreu no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho.

As primeiras palavras da presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, foram de agradecimento: “Muito obrigada por tudo o que fizeram nesta casa, pelos longos anos que dedicaram do vosso trabalho, do vosso tempo e, não menos importante, no contacto que tiveram com os munícipes”.

Cristina Pedra lembrou que desde que o atual executivo iniciou o mandato tem vindo a homenagear os trabalhadores da autarquia que passam à reforma. “São a nossa família e vão continuar a ser”, afirmou, realçando que a Câmara continuará de “portas abertas para vos receber e manter este laço”. Nesse sentido, convidou-os a participar nas diversas atividades culturais e desportivas que a autarquia promove ao longo do ano, bem como a frequentar os centros comunitários e os ginásios municipais. “Queremos todos unidos”, reforçou, fazendo votos para aproveitarem esta nova fase da vida, investindo “uma boa qualidade de vida, bem-estar e uma vida próspera”.

No final da cerimónia, que contou além dos familiares dos trabalhadores, dos vereadores João Rodrigues e Ana Bracamonte, bem como dos diretores dos diversos departamentos da autarquia, foram entregues placas comemorativas e certificados de mérito profissional a cada um dos aposentados.