A candidatura do Juntos Pelo Povo (JPP) à Câmara Municipal do Funchal, liderada por Fátima Aveiro, concluiu a primeira semana da iniciativa “Escutar, Dialogar e Implementar”, marcada por um contacto direto com a população e uma auscultação ativa dos principais problemas do concelho. A experiência, segundo a candidata, tem sido “gratificante” e veio reforçar a motivação da equipa para concretizar o projeto político que apresenta aos funchalenses.

Apesar de conhecer bem o concelho através da sua longa carreira profissional, Fátima Aveiro sublinha que esta ação no terreno lhe proporcionou “uma abrangência muito concreta dos problemas, uma realidade mais sentida e presente”. Destacou também “a enorme aceitação” por parte da população, que se tem mostrado “mais interventiva e participativa” nas questões que afetam o quotidiano da cidade.

O contacto com os moradores já permitiu à candidata identificar problemas concretos, como a escassez de estacionamento em zonas densamente povoadas e comerciais. Fátima Aveiro defende a necessidade de um planeamento mais atento na construção de áreas residenciais que incluam espaços comerciais e parques de estacionamento, de forma a facilitar o dia a dia dos cidadãos.

“É preciso estudar até onde o Funchal comporta uma carga elevada de entrada de novas viaturas, qual o impacto na vida dos residentes, na qualidade do ar e ambiental. Teremos de planear alternativas e colocar o Funchal na vanguarda das cidades verdes, apostar nos transportes limpos e porventura na mobilidade vertical”, transmitiu.