Na habitual reunião pública semanal da Câmara Municipal do Funchal (CMF), realizada hoje, a presidente Cristina Pedra destacou a importância do contacto direto com a população e o reforço do apoio social promovido pela autarquia.

”Recebemos dezenas de munícipes que colocaram as suas questões concretas”, afirmou a autarca, sublinhando o caráter participativo da sessão.

Durante a reunião, o executivo aprovou diversos apoios financeiros no âmbito da natalidade, aquisição de medicamentos e subsídio municipal ao arrendamento, num valor total aproximado de 70 mil euros.

Cristina Pedra realçou ainda que, anualmente, cerca de 5 mil pessoas beneficiam do apoio aos medicamentos, 1.200 famílias recebem apoio à natalidade e cerca de 1.000 famílias beneficiam do subsídio ao arrendamento.

A autarca anunciou também a atribuição de três louvores, nomeadamente à Casa de São João de Deus, à instituição Apresentação de Maria e aos Salesianos, pelo seu percurso histórico e contributo social.

Em resposta às preocupações levantadas por munícipes, Cristina Pedra referiu que há projetos de melhoria de acessibilidade — como alargamentos de veredas e passagens para permitir acesso rodoviário — que já foram objeto de estudos internos. “Temos o trabalho técnico preparado, com plantas e levantamentos, mas não estão integrados no orçamento de 2025”, explicou, acrescentando que caberá ao próximo executivo decidir a sua execução.