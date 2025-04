Face às críticas da oposição relativamente ao crescimento do alojamento local no Funchal, o vereador João Rodrigues revelou hoje que a autarquia vai desenvolver, durante o próximo ano, um regulamento do alojamento local.

“Trabalho esse que já vínhamos a fazer e que estamos a continuar face à realidade da situação que existe a nível do Funchal e posso até adiantar que temos estudos já elaborados em função das freguesias”, explicou o vereador.

Mais evidenciou que o concelho tem sensivelmente entre 3.000 a 3.100 alojamentos locais. “Temos de ver onde é que existe a maior concentração e aí é que nós temos de facto de regulamentar para estas situações serem aliviadas”, disse.

“Estamos a trabalhar nesse sentido e é nesse sentido que será aprovado e apresentado o regulamento”, acrescentou.

Refira-se, por fim, que na reunião de hoje do executivo foi aprovada uma verba de 112 mil euros em apoios sociais, tal como já havia sido noticiado na edição impressa de hoje.