No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Criança, realizou-se hoje, no Auditório do Jardim Municipal do Funchal, um conjunto de iniciativas promovidas pela Câmara Municipal do Funchal. O espetáculo teatral ‘O Jardim das Emoções’, de autoria de Natália Bonito, esteve em destaque, tendo combinado poesia, teatro e música e abordou a temática das emoções e a importância de promover a sua compreensão e gestão junto das crianças.

No decorrer das celebrações, a vereadora com o pelouro da Educação, Helena Leal, começou por agradecer a presença de todas as crianças, docentes e representantes das comunidades educativas, ressaltando que “estamos hoje a celebrar uma data especial, mas também a reiterar o nosso compromisso contínuo enquanto ‘Cidade Amiga das Crianças’, uma distinção atribuída pela UNICEF.”

“O nosso objetivo é, através de iniciativas como esta, garantir que as nossas crianças cresçam mais felizes, mais capacitadas e emocionalmente mais seguras” afirmou.

A iniciativa, destinada às crianças do ensino pré-escolar e aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico das escolas do Funchal, contou com a participação de um total de 800 crianças, o que representa um aumento de mais de 200 participantes face ao ano anterior. “Esta maior adesão evidencia a relevância de promover atividades educativas como esta, junto das crianças do nosso município”, concluiu a vereadora.

Refira-se ainda que as comemorações tiveram início com uma atuação do grupo de cordofones da Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva, seguida da interpretação da canção Caravela do Espaço, por Paulo Silva, vencedor do Festival da Canção Infantil da Madeira 2025.