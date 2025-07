No âmbito da empreitada ‘Implementação de medidas de mobilidade e de acalmia de tráfego 2024/2025’, a Câmara Municipal do Funchal já executou duas passadeiras sobrelevadas na Estrada Comandante Camacho de Freitas, no segmento compreendido entre as Courelas e o Caminho de Santo Amaro, e irá implementar mais 12 novas passadeiras sobrelevadas, com o objetivo de reforçar a segurança pedonal e promover a moderação da velocidade automóvel em zonas sensíveis da cidade.

Segundo informou a CMF em nota enviada à redação, as intervenções decorrerão entre os dias 28 de julho e 12 de agosto, com trabalhos programados em 12 arruamentos distintos, num ritmo de uma passadeira por dia.

A circulação rodoviária estará temporariamente interrompida entre as 08h00 e as 18h00 em cada zona de intervenção, com exceção da última obra, na Estrada da Boa Nova, onde a circulação será apenas condicionada. Em todas as situações estarão assegurados percursos alternativos e o acesso local.

Locais de intervenção:

- 28.07.2025 (segunda) – Rua Dr. Gastão de Deus Figueira, junto à Travessa Dr. Gastão de Deus Figueira

- 29.07.2025 (terça) – Caminho de Santa Quitéria, a sul da Igreja de Santo Amaro

- 30.07.2025 (quarta) – Travessa do Tanque, a sul do novo Edifício Residências Cortel

- 31.07.2025 (quinta) – Rua da Quinta do Leme, junto ao n.º 54 de polícia

- 01.08.2025 (sexta) – Rua do Campo do Marítimo, junto ao entroncamento com a Rua da Quinta Falcão

- 04.08.2025 (segunda) – Caminho da Terra Chã, junto à Escola EB1/PE da Ladeira

- 05.08.2025 (terça) – Estrada de São João, junto ao Madeira Cash

- 06.08.2025 (quarta) – Rua Dr. Barreto, junto ao entroncamento com a Travessa Dr. Barreto

- 07.08.2025 (quinta) – Rua Maximiano de Sousa “Max”, junto ao Jardim das Madalenas

- 08.08.2025 (sexta) – Rua Dr. Fernando Martins D’Almeida Couto, junto ao Jardim das Madalenas

- 11.08.2025 (segunda) – Rua Tenente Coronel Sarmento junto à EB1/PE dos Ilhéus

- 12.08.2025 (terça) – Estrada da Boa Nova, junto à Padaria Sésamo

Durante os trabalhos, será proibido o estacionamento nas zonas de intervenção e respetiva envolvente. Recomenda-se especial atenção à sinalização temporária e às indicações da Polícia de Segurança Pública.

As alterações aos percursos das carreiras dos transportes públicos podem ser consultadas em https://siga.madeira.gov.pt, e para mais informações sobre as alterações temporárias à circulação rodoviária, consulte o edital n.º 652/2025 e a plataforma https://infomobilidade.funchal.pt/.

“A Câmara Municipal do Funchal agradece a compreensão dos munícipes pelos transtornos temporários causados por estas intervenções, sublinhando que estas medidas visam criar um espaço público mais seguro, acessível e confortável para todos”, conclui a autarquia.