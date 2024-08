Funchal celebra amanhã Dia da Cidade

Fique a par da programação do 516.º aniversário da Cidade do Funchal:

09h00-Hinos e hastear das bandeiras, na Praça do Município.

09h30-Missa Solene, na Igreja do Colégio.

10h30-Sessão Solene, na Assembleia Municipal, numa cerimónia em que serão homenageadas cinco personalidades com a atribuição da Medalha de Mérito Municipal, Grau Ouro João Carlos Abreu, José Viale Moutinho, José António Gonçalves, Francis John Zino e João Carlos Nunes, que se destacaram em diversas áreas, desde a governação, turismo, literatura e cultura, comunidades e natureza e ciência. Serão ainda agraciados com a Distinção Municipal “Munícipe Centenário’ 4 munícipes das freguesias de São Martinho, Santa Maria Maior e São Roque. A autarquia vai também homenagear com a Medalha de Assiduidade e Bons Serviços 82 funcionários. 33 grau ouro (35 anos de serviço completos); 27 grau prata (25 anos de serviço completos); 22 grau prata (15 anos de serviço completos). Será ainda agraciado um funcionário com a Medalha de Bons Serviços Municipais.

Neste dia há a assinalar ainda, entre as 09h00 e as 13h00, a realização da 14.ª Edição do Funchal Outdoor, com diversas atividades físicas ao ar livre, na praia e no Jardim Almirante Reis, aberta à comunidade.